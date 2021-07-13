Антонов назвал цель стратегического диалога с США

Целью стратегического диалога России и США должна стать выработка нового «уравнения безопасности», которое охватит все вооружения — наступательные и оборонительные, в ядерном и неядерном оснащении, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Целью стратегического диалога России и США должна стать выработка нового «уравнения безопасности», которое охватит все вооружения — наступательные и оборонительные, в ядерном и неядерном оснащении, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
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