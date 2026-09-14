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Блогеры попадут "под прицел" Банка России

Блогеры попадут "под прицел" Банка России

Проект основных направлений развития финансового рынка на 2027–2029 годы, опубликованный Центробанком, предполагает усиление контроля за информацией, распространяемой блогерами, способными влиять на инвестиционные решения граждан .

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