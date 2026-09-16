ФИПИ: участники ЕГЭ по русскому языку часто допускали орфографические ошибки

Участники ЕГЭ-2026 по русскому языку часто ошибались в правописании корней, приставок и суффиксов. Об этом, ссылаясь на методические рекомендации Федерального института педагогических измерений (ФИПИ), сообщает РИА Новости.
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