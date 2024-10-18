Доктор экономических наук Алексей Череповицын: «За Севером будущее – это вопрос экономического развития России»

Осенью в Санкт-Петербурге традиционно проходит Международная выставка и конференция по судостроению и разработке высокотехнологичного оборудования для освоения Арктики и континентального шельфа Offshore Marintec Russia В ее рамках, в том числе обсуждаются вопросы формирования кадрового резерва по специальностям, востребованным на Крайнем Севере, и предприятиях Северной столицы, участвующих в реализации арктических проектов.