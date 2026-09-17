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"Кассетный след": Турция подала в МУС после атаки ВСУ на торговое судно

"Кассетный след": Турция подала в МУС после атаки ВСУ на торговое судно

В Международный уголовный суд подано заявление турецкой стороны по поводу атаки Украины на судно Reyhan Sarı, в результате которой погиб моряк.

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