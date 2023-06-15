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Взаимосвязи в российской экономике обсудили на втором дне ПМЭФ

Взаимосвязи в российской экономике обсудили на втором дне ПМЭФ

Известия/Сергей Коньков В рамках Петербургского международного экономического форума 15 июня был сделан ряд ярких заявлений: министр финансов, например, пояснил свое высказывание о том, что после введения санкций у России уже выработались антитела.

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