Взаимосвязи в российской экономике обсудили на втором дне ПМЭФ

Известия/Сергей Коньков В рамках Петербургского международного экономического форума 15 июня был сделан ряд ярких заявлений: министр финансов, например, пояснил свое высказывание о том, что после введения санкций у России уже выработались антитела.
Известия/Сергей Коньков В рамках Петербургского международного экономического форума 15 июня был сделан ряд ярких заявлений: министр финансов, например, пояснил свое высказывание о том, что после введения санкций у России уже выработались антитела.
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