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Неймар поддержал Родриго на фоне расизма после матча с Аргентиной: «Твое сияние их напрягает. Не останавливайся»

Неймар поддержал Родриго на фоне расизма после матча с Аргентиной: «Твое сияние их напрягает. Не останавливайся»

Ранее вингер «Реала» и сборной Бразилии заявил, что подвергся оскорблениям в социальных сетях после матча с Аргентиной в отборе ЧМ-2026 (0:1), где он вступил в перепалку с Лионелем Месси перед игрой.

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