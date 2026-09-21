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Царьград

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Екатеринбург примет этап Гран-при России с 150 фигуристами

Екатеринбург примет этап Гран-при России с 150 фигуристами

Свыше 150 фигуристов выступят на всероссийском этапе Гран-при России «Золото Урала» в Екатеринбурге с 4 по 8 ноября.

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