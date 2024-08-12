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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Реал» выиграл все 14 финалов против клубов не из Испании в 21 веке

«Реал» и «Аталанта» встретятся в матче за Суперкубок Европы. Мадридский клуб выиграл все 14 финалов международных турниров против клубов не из Испании в 21 веке.

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