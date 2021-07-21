«Мой Нижний»: молодой учёный Александр Ветчинников

Александр Ветчинников, самый молодой доктор сельскохозяйственных наук Нижегородской сельхозакадемии, преподаватель, эколог, о любимой деревне в центре Нижнего Новгорода, величии нижегородской природы и о том, как вырастить огурцы без земли.
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