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«Мой Нижний»: молодой учёный Александр Ветчинников

«Мой Нижний»: молодой учёный Александр Ветчинников

Александр Ветчинников, самый молодой доктор сельскохозяйственных наук Нижегородской сельхозакадемии, преподаватель, эколог, о любимой деревне в центре Нижнего Новгорода, величии нижегородской природы и о том, как вырастить огурцы без земли.

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