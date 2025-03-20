«Ты звезда, а живёшь в нищете в этой паршивой стране!»: как Пугачева дважды пыталась сбежать из СССР, подставив перед КГБ своих коллег

Интересная жизнь с Vera Star То, что Алла Пугачёва давно высказывала желание покинуть СССР, ни для кого не является секретом.
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