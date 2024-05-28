ГД РФ в июне пересмотрит критерии признания нежелательными иностранных структур

Государственная дума РФ в июне рассмотрит ряд законопроектов, которые направлены на расширение критериев признания зарубежных организаций нежелательными и предусматривают наказание за участие в их деятельности.
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