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Петербургский дневник

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Семшов – о Глушенкове: «Слишком возносим игрока»

Семшов – о Глушенкове: «Слишком возносим игрока»

Экс-футболист сказал, что полузащитник «Зенита» лишь второй сезон выступает на хорошем уровне Бывший игрок сборной России Игорь Семшов назвал чрезмерным обсуждение успехов атакующего полузащитника петербургского «Зенита» Максима Глушенкова.

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