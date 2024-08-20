Семшов – о Глушенкове: «Слишком возносим игрока»

Экс-футболист сказал, что полузащитник «Зенита» лишь второй сезон выступает на хорошем уровне Бывший игрок сборной России Игорь Семшов назвал чрезмерным обсуждение успехов атакующего полузащитника петербургского «Зенита» Максима Глушенкова.
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