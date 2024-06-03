Рябков: Москва предупреждает Вашингтон о последствиях ударов ВСУ западным оружием

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва предупреждает Вашингтон о возможных последствиях разрешения Вооруженным силам Украины применять западное вооружение против России.
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