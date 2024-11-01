В Сясьстрое газифицировали десять улиц

Они расположены в Волховском районе Ленобласти В Сясьстрое Волховского района Ленобласти газифицировали улицы Ленина, Василия Каялина, Набережная, Весенняя, Суворова, Ладожская, Северная, Озерная, Прибрежная и Солнечная, сообщили сегодня в телеграм-канале «Газпром газораспределение Ленинградская область».
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