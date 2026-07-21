В Самарской области оперативники пресекли деятельность организованной группы, специализировавшейся на дистанционных хищениях денег у пожилых граждан

Сотрудниками оперативно-сыскного отдела уголовного розыска Управления МВД России по г. Тольятти при силовой поддержке сотрудников ОМОН и СОБР Управления Росгвардии по Самарской области проведены задержания на территории города пятерых подозреваемых в мошенничествах.
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