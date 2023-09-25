В миллеровском детском саду №5 прошел «Единый день безопасности по правилам дорожного движения»

Воспитатель А.Ю. Бирюкова организовала для детей занятия и провела беседу «Мы и транспорт». Для лучшего закрепления знаний о дорожных знаках посмотрели мультфильм, где сказочные герои ещё раз напомнили нам как правильно пересекать проезжую часть.