Вице-чемпион России — 2021 Макар Игнатов высказался о своей подготовке к скорому рождению сына. Женой Игнатова является серебряный призёр Олимпиады-2022 российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова).
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