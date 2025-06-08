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Мода и Шоу-бизнес

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  • Elena Dmitrieva
    Тарасова своим поведением очень похожа с вредной и надменной пугачевой. Поэтому они и дружили. Зачем навязывать свое ...Тарасова: нам пов...
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Игнатов — о подготовке к рождению сына: рилсы смотрим. Будем в моменте разбираться

Игнатов — о подготовке к рождению сына: рилсы смотрим. Будем в моменте разбираться

Вице-чемпион России — 2021 Макар Игнатов высказался о своей подготовке к скорому рождению сына. Женой Игнатова является серебряный призёр Олимпиады-2022 российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова).

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