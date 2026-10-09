Скорость интернета до 1 Гбит/с абсолютно на всех самолётах крупнейшей в мире авиакомпании: American Airlines оснастит Starlink более 1000 самолётов

Установка начнется в начале 2027 года Компания American Airlines только что официально объявила о том, что будет устанавливать оборудование SpaceX Starlink на всем флоте, который включает более 1030 самолетов, что значительно больше ранее объявленного числа в 500 самолетов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым