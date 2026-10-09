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Скорость интернета до 1 Гбит/с абсолютно на всех самолётах крупнейшей в мире авиакомпании: American Airlines оснастит Starlink более 1000 самолётов

Скорость интернета до 1 Гбит/с абсолютно на всех самолётах крупнейшей в мире авиакомпании: American Airlines оснастит Starlink более 1000 самолётов

Установка начнется в начале 2027 года Компания American Airlines только что официально объявила о том, что будет устанавливать оборудование SpaceX Starlink на всем флоте, который включает более 1030 самолетов, что значительно больше ранее объявленного числа в 500 самолетов.

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