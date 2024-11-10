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Повышенный риск псориаза у онкобольных: новое исследование с Тайваня

Повышенный риск псориаза у онкобольных: новое исследование с Тайваня

Научная группа из Тайваня выявила тройное увеличение риска псориаза у онкологических пациентов, использующих ингибиторы иммунных контрольных точек.

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