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«Барселона» лидирует в Ла Лиге с 24 очками после 8 туров. «Атлетико» отстает на 5 баллов, «Реал» – на 6

« Барселона » сохраняет лидерство в Ла Лиге после 8 туров. Команда Ханс-Дитера Флика набрала 24 очка из 24 возможных и занимает 1-е место в турнирной таблице.

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