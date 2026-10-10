«Барселона» лидирует в Ла Лиге с 24 очками после 8 туров. «Атлетико» отстает на 5 баллов, «Реал» – на 6

« Барселона » сохраняет лидерство в Ла Лиге после 8 туров. Команда Ханс-Дитера Флика набрала 24 очка из 24 возможных и занимает 1-е место в турнирной таблице.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Тарханов о дисква...
- ВВ Роднина о победах...
- Мовсисян о Москве...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым