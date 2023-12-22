Украина практически перестала показывать признаки жизни в результате конфликта, организованного Вашингтоном и его союзниками против России, считает бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор По его словам, президент Российской Федерации Владимир Путин хотел решить разногласия с Западом и Украиной без военного вмешательства.
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