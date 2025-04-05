Политика как он...
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Политика как она есть

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Депутат Хамитов предложил пожизненные выплаты пострадавшим от нападения собак

Депутат Хамитов предложил пожизненные выплаты пострадавшим от нападения собак

Депутат Госдумы от партии «Новые люди» Амир Хамитов заявил РИА Новости, что хозяина собаки, которая нанесла серьезный вред здоровью человека, нужно обязать пожизненно выплачивать пострадавшему пенсию в размере регионального МРОТ.

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