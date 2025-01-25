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ВС РФ ударили по военным аэродромам и складам беспилотников ВСУ

ВС РФ ударили по военным аэродромам и складам беспилотников ВСУ

Российская армия за минувшие сутки вновь атаковала инфраструктуру военных аэродромов ВСУ, склады беспилотников, а также продолжила пробивать оборону противника и продвигаться вперед на фронтах специальной военной операции.

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