Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Свежие комментарии

  • Наталья Середа
    Наказание должно быть самым суровым. Эти люди считают себя особенными и наказание должно быть соответствующим.Это нос...Соловьев рвет и м...
  • Serg
    Забыли добавить, что после отсидки лишить гражданства и депортировать на историческую родину, где нет "русских свиней".282 УК РФ и 8 лет...
  • Ольга Бродовщук
    👍Навка не считает ...

Видите это довольное лицо? Только приехала в РФ и пулей получила полный дотационный комплект из наших с вами денег.

Видите это довольное лицо? Только приехала в РФ и пулей получила полный дотационный комплект из наших с вами денег.

Благополучная Адаптация: Палестинская Семья в России Необычный случай, привлекший внимание общественности: беженка из Палестины, прибывшая в Россию со своей семьёй, получила сертификат на материнский капитал.

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Комментарии
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mikhaylov4mailru
И запросы к президенту не помогают
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1 час.
Геннадий
Ребёнок родившиеся в нашей стране, считается автоматически российским гражданином. В чем проблема? Несправедливо когда детей привозят уже больших и получают деньги, в этом больше проблема.
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32 мин.
Наталия
Это показуха и работа на СМИ, в том числе, зарубежные. На русских таких плюсов не заработать.
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24 мин.

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