Искусственный депутат на подходе

Представьте, что парламентарии принимают решения, опираясь не только на собственный опыт, но и на советы неутомимого аналитика — ИИ, который мгновенно обрабатывает массивы данных и предсказывает последствия законов.
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