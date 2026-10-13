Evolute объявил о начале производства по полному циклу своей популярной модели

Бренд Evolute объявил о начале производства по полному циклу (со сваркой, окраской и мелкоузловой сборкой) электрического кроссовера i-SKY на собственном предприятии в Липецкой области.
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