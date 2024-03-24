Что гласит правило деревьев, открытое Леонардо, и в чём был не прав гений Возрождения

Ученые из Бангорского университета (Великобритания) и Шведского университета сельскохозяйственных наук (SLU) показали, что предложенное Леонардо да Винчи «правило деревьев» нельзя без поправок применить к внутренней структуре деревьев.
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