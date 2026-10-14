👩‍👦 Около миллиона отцов в России воспитывают детей в одиночку Председатель Крымского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Отцы России» Анатолий Тарасенко отметил, что причины, по которым мужчины остаются с детьми одни, бывают разными — от вдовства до ухода матери из семьи.