👩👦 Около миллиона отцов в России воспитывают детей в одиночку Председатель Крымского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Отцы России» Анатолий Тарасенко отметил, что причины, по которым мужчины остаются с детьми одни, бывают разными — от вдовства до ухода матери из семьи.
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