Приемная мать из Чалны обратилась в прокуратуру

Банки уже списали в счет долга сумму вдое больше, чем назначил суд. И не собираются останавливаться Жительница Чалны Елена Косолапова рассказала порталу «RuNews», что в результате совместных действий банка и судебных приставов с нее уже в счет долга списали 25 тысяч рублей.