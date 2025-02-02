Экстрасенс Звездная: ТОП-5 самых ответственных знаков зодиака

Некоторые знаки зодиака чаще других берут ответственность на себя. В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» астролог Агата Звездная рассказала о том, у каких знаков зодиака эта черта выделена наиболее ярко и назвала ТОП-5 знаков зодиака с этой чертой.