А как насчёт СССР?

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаА как насчёт СССР? Ну ничего не может поделать мировое сообщество империалистов и их марионеток с Россией. А очень хочется.Вернуться к статье7912НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьAAAleks AdДельное предложение!!!ААнтонМожно и так попробовать...NNataСтыдобина! Сидят взрослые мужики огромной страны и думу-думают, как им бедненьким обмануть плохих дяденек. Ни чего не хочу сказать плохого о наших спортсменах, но ребята из небольшой но гордой страны просто отказались выступать без символа своего государства. Видимо у нас больше не спортсмены , а финансовые менеджеры - думают только о доходах, безразлично каких, в смысле грязные-чистые, предательские. Да, кстати, если не помните , то спортсмены отказавшиеся выступать - Белорусы. Вот так. Просто, изящно и действенно. Не пришлось утираться от всякой гнили.AAAleks AdХороший вариант!!!Евгений НатесовТак Запад этого и добивается. Значит ты пиндоскаяшлюшка.NNataА вы дурак в квадрате, если считаете нормальным когда о нас ноги вытирают.Серж ЮжанинЭто точно! Дебил, блин, "патриЁт" !KarmadonА ты - пиндосская какашка.Евгений НатесовНе считаю.Евгений НатесовТо есть не делать так, как хотчт пиндосы пиндосская какашка?ВДвалерий двойнишниковГеша, дружище, видать старость к тебе пришла без мудрости...ВДвалерий двойнишниковНе обижайтесь на Гешу-это зверства антисоветизма в РоссииВДвалерий двойнишниковГеша, чегой то ты не считаешь...?Евгений НатесовИдиот.NVS66 SergeiShulepovСССР нет. Гимн, флаг и родину придумать надо.ВДвалерий двойнишниковУ России может только один флаг-Красный- с ним все победы, а с сегодняшним, власовским Николай Кровавый не одну войну не выиграл и страну про фукал...В прочем как горбачевы-ельцины и их выводок)))А2Александр 24Хорошая аббревиатура! А для МОК дать расшифровку,мол,это "Союз Свободных Спортсменов России",который и надо срочно фиктивно создать. Пусть тогда эти твари покрутятся,как ужи на сковородке от злобы.Серж ЮжанинАлександр КлюяновПозор не охамевшему МОК, а путинскому режиму, для высших руководителей которого Флаг, Герб и Гимн РФ - тряпочка, значок и пустые звуки: лишь бы их западные "партнёры" были довольны от очередного унижения страны. Позор всем руководителям российского спорта, да и спортсменам, соглашающимся на участие в международных соревнованиях от имени Безымянной страны: ни чести, ни гордости, ни смелости действовать по совести, а не по материальным интересам. Это реальное проявление "патриотизЬма" по-путински. Плюнули в левую, подставь смиренно правую. Куда подевался русский дух у самого народа, молча позволяющего терпеть всемирное и всемерное унижение?Павел ЮрьевичАлександр, я с Вами не согласен только в одном: спортсмены не виноваты, что спортивные функционеры не в состоянии защитить наш спорт от нападок со стороны МОК. Представьте: профессиональный спортсмен с раннего детства, которого у него по сути и нет, совершенствует свое спортивное мастерство, гигантское количество времени и сил тратит на достижение спортивных высот, готовится к Олимпийским играм, которые для него могут стать первыми и последними в жизни. Ведь не факт, что к следующим ОИ через 4 года он сможет набрать оптимальную спортивную форму. И тогда - финал спортивной карьеры. Поверьте, вся эта возня допустят-не допустят, поедем-не поедем, очень сильно выматывает спортсменов психологически.Любовь МаловаЯ так поняла: главное,медалек поболе да бабло гоните.Только вот платит этим спотрсменам за победу Россия,от имени которой они не выступают.Тогда почему должна за их победы платить страна,от которой они во имя корыстолюбия и славы отказались?Поехали - хорошо,победили - хорошо, отказались от флага и гимна - их право, но тогда Россия то здесь причем?михаил дувановкто победит того президент наградит мерсом или бмвNatalija OsmininaА не причем)) Бизнес и ничего личного))ОбозревательА если МОК потребует помыть копыта неграм (блм) , признать пидар...ов (лгбт) , Путина тираном и т.п. Как быть?Александр РожковЗначит для вас карьера важнее чести? Тем более чести страны? Вот и наплодили такие как вы карьеристов. И теперь карьерист - это уважаемый человек. В СССР же карьеризм был отрицательным качеством.ВДвалерий двойнишниковМОК не охамел, он в экстазе, от наших продажных чинуш.ВДвалерий двойнишниковСпортсмен выступает на ОИ за страну, и если горе спортсмен поехал выступать не за страну, а за дебилизм российской власти, то это...ВДвалерий двойнишниковУ них все эти автоигрушки есть, а подарок гаранта, сдадут в ломбард...на мелкие расходы!Евгений НатесовИдиот.ВДвалерий двойнишников90% властьимущих в России пойдут и на ЭТО-бабки сделали свое дело!_))ВДвалерий двойнишниковГеша, ты себя уже обзывал...что дольше?Евгений НатесовИдиот.Larisa IvanovaНа День Победы такие флаги не используют, а тут для спортсменов.... "Кормчий" не допустит - уж очень сильно ненавидит вырастившую его страну.Vladimir KharchenkoНе следует так педофилически под словом "кормчий" намекать на ВВП. Он до мозга костей советский человек. И любит, именно, СССР. Он выпускник школы КГБ СССР. И таким останется на всю жизнь. На День Победы выносится флаг Победы. На нем написано "СССР". Выносится под музыку Александрова "Вставай страна огромная, вставай на смертный бой..." Триколор - это нынешний госфлаг России. История флага восходит к Петру Первому. Знаменует торговый флот России. Если вы имеете ввиду "кормчего" российских по паспорту либерало-либерастов-педафило-педерастов, лютых врагов Крыма в составе РФ и медийных коллаборантов б/Украины типа политиков-балаболов на "Эхе Москвы", которые кормятся от Запада, словно тараканы на русофобской кухне пробандеровского "Эха Байдена и Госдепа", в офисе, находящегося в центре Москвы и продающего ненависть к России Западу, то тогда беру слово "педофилически" обратно. Все же, вы намекаете на ВВП. Можете и загреметь как русофобка-западенка.михаил дувановври да не завирайся. эхо москвы принадлежит газроммедия. то есть ты его финансируешь а не запад. правительство все либеральное. об этом сказал президентLarisa IvanovaВы сами-то поняли, что написали?Vladimir KharchenkoСами вы не в курсе событий. Сначала начну. Некая Иванова назвала ВВП "кормчим". Наврала. И с флагами наврала. Но обозначила свою явно русофобскую и либерасто-педерастическую-компрадорскую (продажную) позицию. Вы с ней, кстати, заодно. Газпром "ЭМ" ничего не платит давно уже. Было время, когда 18 % акций принадлежали Газпрому. Остальные 82 % принадлежат США. Венедиктов (Патлатый) несколько раз объяснял, что Газпром, как госкорпорация свою долю акций продал под давлением общественности. Кому продал - это секрет. Западу продал. Они, "ЭМ", как бы "независимые". Болтают, что хотят. Почему их органы не берут за задницу, когда они гонят откровенный нацизм, фашизм и бандеровщину - так время настанет, и они за все ответят на суде-трибунале в Донецке или в Москве. Все записывается. Есть мнение, что спецслужбы используют "ЭМ" в качестве попа (попов) Гапонов, которые своей болтовней выдают секреты и особей нацистов-геббельсовского толка. Основное мнение такое - ВВП останется главой России до 2042 г. По методике "от противного" (ложью и фейками) "ЭМ" способствует рейтингу ЕР. Путин - далеко не Сталин. В стране - демократия. "ЭМ" -пусть там болтают, и в болтовне своей выдают многие свои помыслы, намерения и секреты. Есть у них, "ЭМ", связка с МВФ. Пусть лучше эти нео-власовцы и нео-бандеровцы с паспортами РФ, ну явные враги России, чего сами не скрывают, подохнут сами по себе в своих шикарных квартирах в Москве и других больших городах РФ. Не будет тогда от русофобского Запада никаких нареканий, воплей и претензий.Vladimir KharchenkoРазумеется. Мои некоторые тезисы используются на федеральных каналах. Меня как ленинградца читают все ведущие политических программ ТВ, кто болеет за Россию. Некогда мне с вами возиться. Здесь один "моржовый" вступился в вашу поддержку. Можете почитать сами. Вот что ему ответил: " Сами вы не в курсе событий. Сначала начну. Некая Иванова назвала ВВП "кормчим". Наврала. И с флагами наврала. Но обозначила свою явно русофобскую и либерасто-педерастическую-компрадорскую (продажную) позицию. Вы с ней, кстати, заодно. Газпром "ЭМ" ничего не платит давно уже. Было время, когда 18 % акций принадлежали Газпрому. Остальные 82 % принадлежат США. Венедиктов (Патлатый) несколько раз объяснял, что Газпром, как госкорпорация свою долю акций продал под давлением общественности. Кому продал - это секрет. Западу продал. Они, "ЭМ", как бы "независимые". Болтают, что хотят. Почему их органы не берут за задницу, когда они гонят откровенный нацизм, фашизм и бандеровщину - так время настанет, и они за все ответят на суде-трибунале в Донецке или в Москве. Все записывается. Есть мнение, что спецслужбы используют "ЭМ" в качестве попа (попов) Гапонов, которые своей болтовней выдают секреты и особей нацистов-геббельсовского толка. Основное мнение такое - ВВП останется главой России до 2042 г. По методике "от противного" (ложью и фейками) "ЭМ" способствует рейтингу ЕР. Путин - далеко не Сталин. В стране - демократия. "ЭМ" -пусть там болтают, и в болтовне своей выдают многие свои помыслы, намерения и секреты. Есть у них, "ЭМ", связка с МВФ. Пусть лучше эти нео-власовцы и нео-бандеровцы с паспортами РФ, ну явные враги России, чего сами не скрывают, подохнут сами по себе в своих шикарных квартирах в Москве и других больших городах РФ. Не будет тогда от русофобского Запада никаких нареканий, воплей и претензий." Не надо мне писать.Vladimir KharchenkoЛарисе Ивановой, пользователю, посвящается. Похоже, что дама меня "забанила". Как ленинградец я ей ответил: " Сами вы не в курсе событий. Сначала начну. Некая Иванова назвала ВВП "кормчим". Наврала. И с флагами наврала. Но обозначила свою явно русофобскую и либерасто-педерастическую-компрадорскую (продажную) позицию. Вы с ней, кстати, заодно. Газпром "ЭМ" ничего не платит давно уже. Было время, когда 18 % акций принадлежали Газпрому. Остальные 82 % принадлежат США. Венедиктов (Патлатый) несколько раз объяснял, что Газпром, как госкорпорация свою долю акций продал под давлением общественности. Кому продал - это секрет. Западу продал. Они, "ЭМ", как бы "независимые". Болтают, что хотят. Почему их органы не берут за задницу, когда они гонят откровенный нацизм, фашизм и бандеровщину - так время настанет, и они за все ответят на суде-трибунале в Донецке или в Москве. Все записывается. Есть мнение, что спецслужбы используют "ЭМ" в качестве попа (попов) Гапонов, которые своей болтовней выдают секреты и особей нацистов-геббельсовского толка. Основное мнение такое - ВВП останется главой России до 2042 г. По методике "от противного" (ложью и фейками) "ЭМ" способствует рейтингу ЕР. Путин - далеко не Сталин. В стране - демократия. "ЭМ" -пусть там болтают, и в болтовне своей выдают многие свои помыслы, намерения и секреты. Есть у них, "ЭМ", связка с МВФ. Пусть лучше эти нео-власовцы и нео-бандеровцы с паспортами РФ, ну явные враги России, чего сами не скрывают, подохнут сами по себе в своих шикарных квартирах в Москве и других больших городах РФ. Не будет тогда от русофобского Запада никаких нареканий, воплей и претензий. "Larisa IvanovaС Вами уже все понятно. Уподобляться Вам, споря, не желаю.Vladimir KharchenkoИ мне с вами все давно понятно. Я вам ответил, что спорить не надо. Война идет с фашизмом и нацизмом. Вчера ублюдок Невзоров прокукарекал: "Слава Украине!" на "Эхе Москвы". Жаль, что вы с подонками в одном лагере. Я как ленинградец за мощную Россию и за ВВП. Ваш "кормчий" - это Байден. Война пошла.Маринапросто у вас аргументов нет))) Владимир одним постом поставил вам шах и мат, а признавать, что вы лгунья обыкновенная, не знающая что сейчас происходит в России вам нельзя - денег не дадут))) Фу на вас)Маринабраво!Маринакак некрасиво интерпретировать слова ВВП))) Вот что у вас за манера - из всего сказанного выискать пару слов, которые вам нравятся, сложить их и получить фразу, которая к контексту не имеет никакого отношения!!! И, кстати, лгать некрасиво! Уже около 2-х лет Газпром НЕ финансирует ЭМ!!! Интересуйтесь не только своими методичками, а хотя бы официальными заявлениями тех, о которых вы пишите!Larisa IvanovaКакие аргументы? Это Кравченко написал аргументы? Поздравляю. Деньги платят Вам. И, оставайтесь такими, кремлеботы.Маринану я даже не сомневалась, что вместо аргументированного ответа вы на кремлеботов разменяетесь)))) Ничего нового, скучно с вами))) Повторяю, Владимир вас утер по полной и вы своим ответом просто подтвердили это))))) Браво, палитесь дальше))))Larisa IvanovaПисать таким, как Вы, считаю унизительным для себя.Маринаконечно унизительно))) Ведь сказать то по существу нечего))) Лариса, когда чувствуете, что реально кроме "сама дура" сказать ничего не можете, когда у вас нет ни аргументов, ни фактов, опровергающих комментарий...умные люди просто молчат))) Боюсь, вы к ним не относитесь))))Larisa IvanovaМарина, повзрослеете малость, может поумнеете. Метать бисер перед... Не хочу. Вам, что не напиши, обгадите. А повторять то, что вся страна слышала, смысла нет никакого. Таких слов о том, что дорого, не говорят.Маринадамочка))) я даже не сомневалась, что вы снова полезете грязь топтать)))) Вашей глупости нет предела))) Еще раз повторяю - вы демагог и пустослов, пишите исключительно по методичке, не знаете НИЧЕГО, как видно, в России НЕ живете, иначе объяснить ваше тотальное незнание действительности нельзя))) Все ваши комментарии ни о чем и на уровне детей ясельного возраста, которые перед сном сидят на горшках и просто издают некие звуки, совершенно бессмысленные))) Вам Владимир ответил - весьма аргументированно, вы уже полчаса несете бред сумасшедшего, много пишите, не написав ни единого осмысленного слова))))Larisa Ivanova.......Маринадамочка, вам платят за комментарии?))) Не важно какие, хоть за точки?)))) Мдааа, глупость зашкалила)))Larisa IvanovaДа что ж за дебилизм? Если мне тошно, я сказала об этом и не стала писать. Но Ваши методички "защитничков", видимо не позволяют этого сделать. И суть их одна - оскорбить. Но на меня такие не действуют. Удачи! И большого заработка.Владимир ИльинЛариса, Вы правы, – «"Кормчий" не допустит (использовать символику СССР)», но не правы, что он «очень сильно ненавидит вырастившую его страну». Всё гораздо сложнее. Привожу фрагмент из фразы, произнесённой президентом в 2017 году: «Мы не жалеем об этом (о крушении СССР), мы просто констатируем факт и знаем, что смотреть нужно не назад, а вперед. Мы не позволим прошлому хватать нас за рукава и не дать нам возможности идти вперед. Мы понимаем, куда мы должны двигаться» Из сказанного ясно, что господин Путин настроен против существовавших в Союзе общественно-политических отношений и идеалов. Для него болезненно любое упоминание о социализме и его достижениях. Именно поэтому “Кормчий” «не позволит» даже упоминание о СССР.ВДвалерий двойнишниковНе он так ненавидит страну взрастившая его, а те кто отдает команды!_))ВДвалерий двойнишниковВы, да да вы, в здравом уме?ВДвалерий двойнишниковПравительство все "эффективное"...от слова совсем)))ВДвалерий двойнишниковПродажная позиция?...В СССР доля инновационного мирового продукта составляла 28-30%, а сегодня доля России -0,88%...и чего ж ты хочешь власовский флагоносец!Vladimir Kharchenko"Вы, да да вы, в здравом уме?" Происходит фашизация не только Европы, но и наших (с российскими паспортами) либерало-либерастов-пидор-гнойный-педофило-педерастов-навальнистов-сосунов-соросистов-сисянов, лютых врагов Крыма в составе РФ и апологетов-уебушников УЕБУ (Укры галиченские - Европейцы в глубокой жопе- Бандера - Украина). Нацисты, фашисты, бандеровцы УЕБУ, нео-бандеровцы РФ, нео-власовцы РФ и прочие уебушники РФ перевоспитанию не подлежат - только уничтожению в глубокой исторической могиле, на что уйдут многие годы. Война только начинается...ПНХ.ВДвалерий двойнишниковСогласен! И все это при попустительстве сегодняшней плюшевой власти.Vladimir KharchenkoКак же вам нео-власовцы РФ зафейковали ваши куринные мозги! В 44 г. власовцы не только присвоили Петровский флаг торгового флота, но и творили зверства в советской военной форме. Об этом не говорят они, либерасты-педерасты. Афишируют только флагом как аргументом. ПНХ.uldinmailruВставай страна огромная тоже подойдётАлександр РожковДа. Эту песню пели депутаты в Верховном Совете в 1993 году, когда их собирались расстреливать. Она и теперь очень актуальна. Но не для иностранной публики, а для россиян.Сергей OблезовЛюди не упражняйтесь в тупости ! Гимн и флаг у гражданина должен быть только один. Другое дело ,что лидеры страны не способны защитить гражданина от произвола западных чиновников. Вы обязаны заставить эту свору играть по нашим правилам.михаил дувановкакой флаг и у какого гражданина. нищего или олигархаЛюбовь МаловаКак страна должна защищать этих спортсменов,если они и дожидаться этой защиты не будут,а рванут на первые ж спорт.мероприятия,где им медальки светят? Это нам есть разница: с гимном они или без гимна,а спортсменам по фиг.Сергей OблезовОбложить оброком и пусть валят!Маринаа вы относите себя к нищим?))) ну так может вместо того, чтобы просиживать за компом поработать пойдете?)))Vladimir KharchenkoЛарисе Ивановой, пользователю, посвящается. Пусть все читают. Похоже, что дама меня "забанила". Как ленинградец я ей ответил: " Сами вы не в курсе событий. Сначала начну. Некая Иванова назвала ВВП "кормчим". Наврала. И с флагами наврала. Но обозначила свою явно русофобскую и либерасто-педерастическую-компрадорскую (продажную) позицию. Вы с ней, кстати, заодно. Газпром "ЭМ" ничего не платит давно уже. Было время, когда 18 % акций принадлежали Газпрому. Остальные 82 % принадлежат США. Венедиктов (Патлатый) несколько раз объяснял, что Газпром, как госкорпорация свою долю акций продал под давлением общественности. Кому продал - это секрет. Западу продал. Они, "ЭМ", как бы "независимые". Болтают, что хотят. Почему их органы не берут за задницу, когда они гонят откровенный нацизм, фашизм и бандеровщину - так время настанет, и они за все ответят на суде-трибунале в Донецке или в Москве. Все записывается. Есть мнение, что спецслужбы используют "ЭМ" в качестве попа (попов) Гапонов, которые своей болтовней выдают секреты и особей нацистов-геббельсовского толка. Основное мнение такое - ВВП останется главой России до 2042 г. По методике "от противного" (ложью и фейками) "ЭМ" способствует рейтингу ЕР. Путин - далеко не Сталин. В стране - демократия. "ЭМ" -пусть там болтают, и в болтовне своей выдают многие свои помыслы, намерения и секреты. Есть у них, "ЭМ", связка с МВФ. Пусть лучше эти нео-власовцы и нео-бандеровцы с паспортами РФ, ну явные враги России, чего сами не скрывают, подохнут сами по себе в своих шикарных квартирах в Москве и других больших городах РФ. Не будет тогда от русофобского Запада никаких нареканий, воплей и претензий. "Vladimir LenkovВариант хороший, но условия позорные. Нас тянут как шавку на веревочке, а мы за ними бежим, вместо того, чтобы выразить недоверие МОК, обосновать их политическую ангажированность и потребовать переизбрания и внесения соответствующих изменений в устав и прочих шагов, чтобы разорвать их подчиненность стране на 3 буквы. У нас есть страны-единомышленники в этом вопросе?СКСергей КПРо МОК наверное фигня. А вот послать их всех нафик - это полезно...Natalija OsmininaОтползать надо, отползать. Нельзя находиться рядом с г..ном, запачкаешься и сам завоняешь.Александр РожковИнтересна. Аффтар - жертва перестройки? Написать на футболках СССР и петь "Боже царя храни" Это надо же быть таким тупым? И такие же тупыя, ни чего не скумекав всё это проглотили. И ни хрена.Михаил ФадеевНасчет Боже царя храни это перебор конечно, а вот насчет флага СССР интересная идея!А КудасовНо и глотать молча то, что вытворяют эти "партнёры" запросто и безнаказанно, о чём они при СССР мечтать не могли. Зато униженными взамен мы можем гордиться сведениями регулярными о успехах модернизации и перевооружения нашей Армии и Флота и росте могущества Росгвардии..Capt Vlad NikolskiyИ это очень важная область, влияющая в том числе и на возможности страны во внешней политике.А КудасовМожет быть. Но раньше нас так нигде не пинали. И Росгвардии как таковой не было.Евгений НатесовБойкот московской олимпиады это другое?Elzmaximir elzmaximirРаз пошёл такой расклад *** Раз пошёл такой расклад, – Ведь праздник был вселенским, – Так пусть ребята выйдут на парад С символом Советским. *** Ведь нет теперь такой страны – Символику на майки и на брюки, И флаг СССР им в руки – И пусть пройдут с ним пацаны. *** Пускай там русофобы всех мастей, Галстуки жуют на стадионах. А ребятам будет веселей, И девчонки будут в Чемпионах. МАЛ. ---- Эдгард Запашный: Написать на форме спортсменов символику СССР. И флаг им в руки с этим страшным символом. Такой ведь нет страны.Комментировать
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