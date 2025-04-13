«Деньги списывают незаметно»: как мошенники обманывают пенсионеров при замене счетчиков Ирина ВальковаВ современном мире, где технологии проникают даже в самые простые бытовые процессы, пожилые люди становятся особенно уязвимыми перед лицом новых форм мошенничества.