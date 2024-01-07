Сестра Ким Чен Ына пригрозила Сеулу «моментальной гибелью»

Южнокорейские военные своими действиями и безосновательными заявлениями лишь навлекают на себя непоправимые бедствия, способные обернуться для Сеула «крещением огнём» и «моментальной гибелью», заявила заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, её слова приводит агентство ЦТАК.