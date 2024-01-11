Пенсионеры с советским стажем в двадцать лет имеют право на надбавку

Согласно информации Социального фонда, российские пенсионеры с рабочим стажем в СССР более двадцати лет могут получить дополнительную выплату к пенсии, наибольший размер которой может достигать порядка 6500 рублей.
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