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Пенсионеры с советским стажем в двадцать лет имеют право на надбавку

Пенсионеры с советским стажем в двадцать лет имеют право на надбавку

Согласно информации Социального фонда, российские пенсионеры с рабочим стажем в СССР более двадцати лет могут получить дополнительную выплату к пенсии, наибольший размер которой может достигать порядка 6500 рублей.

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