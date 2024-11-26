Компания из Подмосковья хочет взыскать долг с сервиса Ильи Варламова*

Владельцы фирмы отказываются признавать требования.Поставщик продуктов «Импортлогистик» из Подмосковья просит взыскать 410 тысяч рублей долга с совладельцев компании «Стар Шеф», которая была ликвидирована в июле 2024 года.
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