Жедсон ожидает решение турецкого «Бешикташа» по переходу в «Зенит»

Хавбек может переехать в Петербург Владельцы турецкого «Бешикташа» провело встречу с полузащитником Жедсоном Фернандешом по вопросу возможного трансфера в петербургский «Зенит», рассказал журналист Эртан Сюзгюн, пишет Sport24.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии