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7 навыков высокоэффективных людей. Стивен Кови. Краткое содержание

7 навыков высокоэффективных людей. Стивен Кови. Краткое содержание

Книга «7 навыков высокоэффективных людей» - отличная книга о саморазвитии и личностном росте. В ней вы найдёте не только описание семи навыков, но также и важную и интересную информацию на тему вечных принципов, составляющих нашу систему ценностей.

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