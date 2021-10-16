7 навыков высокоэффективных людей. Стивен Кови. Краткое содержание

Книга «7 навыков высокоэффективных людей» - отличная книга о саморазвитии и личностном росте. В ней вы найдёте не только описание семи навыков, но также и важную и интересную информацию на тему вечных принципов, составляющих нашу систему ценностей.
Книга «7 навыков высокоэффективных людей» - отличная книга о саморазвитии и личностном росте. В ней вы найдёте не только описание семи навыков, но также и важную и интересную информацию на тему вечных принципов, составляющих нашу систему ценностей.
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