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Стив Керр: «Стив Нэш может стать великолепным тренером, но ему нужна более стабильная обстановка»

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр перед матчем против «Майами» высказался об увольнении главного тренера «Бруклина» Стива Нэша.

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