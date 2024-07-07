Прохор Шаляпин сравнил себя с SHAMAN`ом, раскрыв тайну о серьезных покровителях певца

Прохор Шаляпин назвал условие, при котором не состоялись бы его отношения с пожилыми женщинами.Известный певец Прохор Шаляпин сделал неожиданное заявление о популярном исполнителе SHAMAN, намекнув на наличие влиятельной поддержки за его стремительным успехом.