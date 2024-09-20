Минпросвещения обратилось к школам России по поводу количества детей мигрантов

Наталия

Во-первых, то, что предлагается, это вялая полумера , только для отвода глаз и успокоения общественного мнения; во- вторых, даже это реально не выполнимо, и выполняться никем не будет. Это всего лишь вершина айсберга под названием "замещение коренных жителей России на пришлую орду". Бороться надо в первую очередь с причинами , а не пытаться нивелировать последствия. Решение проблемы должно быть безотлагательным и радикальным.