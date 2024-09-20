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Спички - не игрушка

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Минпросвещения обратилось к школам России по поводу количества детей мигрантов

Минпросвещения обратилось к школам России по поводу количества детей мигрантов

Российским школам и организациям дошкольного образования предлагают ограничить число детей мигрантов в группах и классах.

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Комментарии
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Сергей Иванов
Всех обратно в кишлаки! В России они не нужны!!!
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14 час.
Наталия
Во-первых, то, что предлагается, это вялая полумера , только для отвода глаз и успокоения общественного мнения; во- вторых, даже это реально не выполнимо, и выполняться никем не будет. Это всего лишь вершина айсберга под названием &quot;замещение коренных жителей России на пришлую орду&quot;.  Бороться надо в первую очередь с причинами , а не пытаться нивелировать последствия. Решение проблемы должно быть безотлагательным и радикальным.
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14 час.
александр перминов
Какие школы какие садики .Всех замоташек и их жеребцов в аул обратно а то скоро ишаков привезут
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6 час.

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