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Стало известно, что за странные метки заметили самарцы в ночном небе 12 февраля 2025

Стало известно, что за странные метки заметили самарцы в ночном небе 12 февраля 2025

12 февраля 2025 года жители Ставропольского района Самарской области стали свидетелями необычного зрелища: в ночном небе появилось около двадцати летательных аппаратов, которые двигались в одном направлении и были украшены мерцающими огоньками.

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