Враг фиксирует дронами мощное продвижение армии России в Авдеевке (КАРТА)

Враг фиксирует с помощью дронов стремительное продвижение вперёд армии России в Авдеевке. «Визуальная фиксация россиян на территории „Царской охоты“ и в частном секторе выше», — подписывает карту с локациями работающий на ВСУ аналитический ресурс.
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