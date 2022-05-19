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Глава департамента судейства РФС: «Наши арбитры стабильно в евровесне. С клубами есть такое? А с судьями так без легионеров и миллиардов»

Глава департамента судейства РФС оценил качество работы арбитров в РПЛ. – Наши арбитры плюс-минус стабильно выходят в евровесну.

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