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Дмитрук: Украине нужно присоединиться к Союзному государству России и Белоруссии

Дмитрук: Украине нужно присоединиться к Союзному государству России и Белоруссии

Украине следует вступить в Союзное государство, в котором состоят Россия и Белоруссия. Таким мнением поделился депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук в своем Telegram-канале, отметив, что СГ является моделью будущего.

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Vova Гарин
А бандеровцев на вилы?
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13 час.
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