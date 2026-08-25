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Экс-защитник «Ливерпуля» Морено перешел в «Мальорку» свободным агентом. Последние 2 года он играл за «Комо»

« Мальорка » объявила о переходе левого защитника Альберто Морено на правах свободного агента. Клуб Сегунды подписал с 34-летним испанцем контракт до июня 2027 года с опцией продления на один сезон.

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