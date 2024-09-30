Американский Chevrolet Equinox в России стоит заметно меньше, чем аналогичные китайские модели

В России появился новый семейный кроссовер Chevrolet, который стоит дешевле «китайцев» В РФ поступили в продажу кроссоверы Chevrolet Equinox по цене от 2,8 млн рублей Редкий гость на российском рынке — американский семейный кроссовер Chevrolet Equinox — подешевел до 2,8 млн рублей, о чем сообщают «Автоновости дня».