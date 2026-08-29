ВС России поразили логистический центр в Калиновке с военными грузами с Запада

В Минобороны России заявили, что российские военные поразили логистический центр в Калиновке с военными грузами, поступающих от западных стран.
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