Росконгресс: Украина потеряла наиболее ценные месторождения ископаемых

В 2022 году с вхождением Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России Украина потеряла контроль над значительной частью своих наиболее рентабельных месторождений полезных ископаемых.
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