Взоржет даже суслик! Причем сделает это не только с радостью, но и с уважением: это официально самые смешные лошади в мире! фото: International Pet Photography AwardsЛошади в России сегодня ржут как кони и пьют как рыбы.
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